الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من توريد 113 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

قمح
قمح

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 113 ألف و 278 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

وأصدر المحافظ توجيهاته لجميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

الجدير بالذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.

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