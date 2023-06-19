الربان أحمد رأفت: طالبنا فى الحوار الوطنى بتعديل قانون عمل الجمعيات الأهلية

قال الربان أحمد رأفت، أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن مصر تعمل بشكل دؤوب من خلال الجمعيات الأهلية، وتوسع من البروتوكولات التي تنظمها مع مؤسسات الدولة.

وأضاف رأفت في تصريح خاص لـ"الدستور" على هامش جلسات الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني أن القانون يحتاج إلى تعديل لأنه يأمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوجود مراقب مالي ومحاسب ومدير حسابات قانونية في المؤسسة التي يزيد دخلها السنوي عن 100 ألف جنيه، في حين أن ذلك الرقم ضعيف جدًا.