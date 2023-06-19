الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| مرتضى منصور الأعلى بحثًا.. والطقس المعتدل يتصدر الترند

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

مرتضى منصور: اللائحة الاسترشادية تمنع عزل رئيس النادى

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في جلسة طعنه على حكم أول درجة بعزله من رئاسة النادي، أن حكم عزله استند لحكم حبسه في قضية نادى الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة تمنع عزل رئيس النادى إلا بموافقة من الجمعية العمومية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ميار شريف تحقق إنجازًا جديدًا فى التصنيف العالمى للتنس

حققت ميار شريف، بطلة التنس والملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية"، إنجازًا تاريخيًا جديدًا في التصنيف العالمي للتنس خلال مسيرتها الاحترافية، ونجحت ميار شريف في القفز إلى المركز 31 برصيد 1266 نقطة، في التصنيف العالمي للتنس لمحترفي السيدات، بعدما كانت في المركز 40 عالميًا، كأفضل مركز في مسيرتها الاحترافية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

"الأرصاد" تكشف تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، مبينة أننا سنشهد اليوم انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

هل يجوز صيام العشر من ذى الحجة غير كاملة؟.. الإفتاء تجيب

 

صيام العشر من ذي الحجة له فضل كبير أشارت إليه الأحاديث النبوية  لذا يحرص المسلمون على الصيام الذي بدأ اليوم الإثنين بعد أن ثبت أمس رؤية هلال شهر ذي الحجة، ويستمر الصيام حتى وقفة عرفات – آخر أيام الصيام- لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

أسعار الذهب تقترب من 2200 بسبب الاستيراد وتراجع الطلب

 

يستمر الهبوط التدريجي في أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم، ليتداول عند مناطق القاع السعري الذي سجله خلال الفترة الماضية عند 2200 جنيه للجرام عيار 21 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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