الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، مبينة أننا سنشهد اليوم انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر: إن تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، سيجعلنا نشعر بانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم، بالإضافة إلى منخفض جوي في طباقات الجو العليا، والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد: إلى أن حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترات النهار، والذي يساعد على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وتلك الأجواء مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع.

وعن درجات الحرارة، أوضحت "غانم"، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبري ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وذلك خلال فترات النهار، وهو طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

شاب يقدم بوكيه ورد لزميلته بجامعة السادات.. والكلية تصدر بيانًا حول الواقعة

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يشارك بورشة عمل للطلاب الموهوبين على تصميم مواقع الإنترنت

المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن فى مصر.. ونطالب بتصدير الفائض عن الاستهلاك

مغادرة آخر فوج حج عبر ميناء نويبع اليوم الإثنين

البنك المركزى يكشف توزيع القروض على القطاعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين

"الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد شخص وإصابة 22 خلال اقتحام الاحتلال جنين

الخارجية الأردنية تدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى ببناء المستوطنات وتوسيعها