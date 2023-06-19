"الأرصاد" تكشف تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، مبينة أننا سنشهد اليوم انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر: إن تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، سيجعلنا نشعر بانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم، بالإضافة إلى منخفض جوي في طباقات الجو العليا، والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد: إلى أن حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترات النهار، والذي يساعد على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وتلك الأجواء مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع.

وعن درجات الحرارة، أوضحت "غانم"، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبري ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وذلك خلال فترات النهار، وهو طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.