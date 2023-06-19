ميار شريف تحقق إنجازًا جديدًا فى التصنيف العالمى للتنس

حققت ميار شريف، بطلة التنس والملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية"، إنجازًا تاريخيًا جديدًا في التصنيف العالمي للتنس خلال مسيرتها الاحترافية.

ميار شريف تحقق إنجازًا تاريخيًا في التصنيف العالمي للتنس

ونجحت ميار شريف في القفز إلى المركز 31 برصيد 1266 نقطة، في التصنيف العالمي للتنس لمحترفي السيدات، بعدما كانت في المركز 40 عالميًا، كأفضل مركز في مسيرتها الاحترافية.

وأصبحت ميار شريف أول لاعبة مصرية تحقق أفضل تصنيف يصل إليه أي لاعب أو لاعبة مصرية في تاريخ لعبة التنس، لتحطم إنجاز إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد الحالي للتنس.

وكان إسماعيل الشافعي، أسطورة التنس المصري السابق، قد احتل المركز رقم 34 على مستوى العالم في أبريل لعام 1975، وكان هذا أكبر إنجاز للاعب مصري في التنس، قبل أن تتخطاه ميار شريف بإنجازها التاريخي.

بينما حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للتنس لمحترفي السيدات، برصيد 8940 نقطة، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا برصيد 8011 نقطة، ثم الكازاخية إلينا رابيكانا برصيد 5090 نقطة.

ميار شريف تتوج بلقب بطولة فالنسيا للتنس

يأتي ذلك بعدما توّجت ميار شريف بالتتويج بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، من فئة "تشالنجر" الـ125 نقطة في التصنيف، والبالغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

وتغلّبت ميار شريف على نظيرتها الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا، المصنفة رقم 130 عالميًا، في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين دون رد، بنتيجة واحدة 6- 3 لكل مجموعة، في مباراة استغرقت ساعة و40 دقيقة.

أول تعليق من ميار شريف بعد الفوز بلقب بطولة فالنسيا للتنس

من جانبها، علّقت ميار شريف عقب تتويجها باللقب عبر حسابها الرسمي، قائلة: "مرحلة جديدة تم دخولها.. سعيدة للغاية للفوز بلقب آخر هنا".

وأضافت ميار شريف: "أود أن أشكر فريقي وعائلتي ورعاتي والمشجعين على كل الدعم الذي تلقيته في الأسبوعين الماضيين".

ويُعد ذلك اللقب الثاني لـ"ميار شريف" خلال أسبوع، بعد أيام قليلة من تتويجها بلقب بطولة ماركارسكا الدولية للتنس لمحترفي السيدات، والتي أقيمت في كرواتيا، وذلك على حساب الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 2- 1، في مباراة استغرقت قرابة الثلاث ساعات.

وليس هذا أول إنجازات ميار شريف، التي سبق لها وأن كانت أول مصرية تفوز ببطولة ضمن رابطة المحترفات، حين توّجت بلقب بطولة "بارما" المفتوحة، والتي أقيمت في إيطاليا في العام الماضي، كما شاركت في دورة ألعاب أوليمبياد طوكيو لعام 2020.

وإجمالًا، حصدت ميار شريف ألقاب تشارلستون 2020، ألمانيا المفتوحة 2021، ماربيلا الدولية 2022، وكارلسروه 2022، وبارما الدولية 2022، بطولة كولينا الدولية 2022.