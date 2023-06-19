الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه برفع مخلفات الري وتطهير الترع والمصارف بقرية النواميس بالبداري

حملات التطهير
حملات التطهير

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة، مع ضرورة الاستمرار في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بمراكز وقرى ونجوع المحافظة بكافة الطرق الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تكثيف حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش، وإزالة جميع المخلفات والإشغالات الناتجة من أعمال تطهير الترع والفروع العامة لري أسيوط.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز برفع وإزالة المخلفات الناتجة لأعمال التطهير للري التي تم إجرائها بالترعة والمصارف بقرية النواميس التابعة لمركز البداري حفاظا على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض.

وتم رفع 85 طن مخلفات ونقلهم إلى الأماكن المخصصة لذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية، وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال، والتي تهدف لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة وضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

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استعدادا لعيد الأضحى المبارك أعمال تطهير الترع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء السلع الغذائية واللحوم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات والقمامة المعارض والمنافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة تطهير الترع والمصارف

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