الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير منطقة الطابية التاريخية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى ومسئولى الطرق والمشروعات والكهرباء ، والشركة المنفذة. 

وفور استماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإسراع وتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه فى التوقيتات المحددة له، وخاصة بعد أن وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 % وبدء أعمال التسوية بالجريدر تمهيداً لوضع طبقة الأساس بالمنطقة. 

وكلف محافظ أسوان بأهمية الإستغلال الأمثل للأعمال الجارية لخلق ساحات إنتظار وأكثر من باركنج للسيارات ، وهو الذى يتكامل مع تحويل منطقة الطابية إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى يضم حدئق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، و 2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى ، وبالتالى يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين. 

وشدد أشرف عطية على ضرورة الإلتزام بإنشاء بوابات لدخول الأفراد، وأخرى للسيارات، وخاصة أن مشروع التطوير سيساهم فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية وهى شوارع شرق البندر والحدادين والشواربى الجديد وبشير بك، بالإضافة إلى فتح محور سنية طه، والذى سيربط بين شارعي بشير بك والحدادين بطول 500 متر ، وبعرض 15 متر فى اتجاهين لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة، فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابي. 

وأكد محافظ أسوان على أهمية توحيد دهان واجهات العمارات السكنية فى الجانب الشرقى، وكذا للمحلات التجارية للشواربى الجديد بما يتماشى مع الشكل الجمالى المتكامل لتطوير منطقة الطابية. 

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم أيضاً تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى.

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أسوان الأعمال الجارية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منطقة الطابية التاريخية منطقة الطابية مشروع

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