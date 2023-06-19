الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بمشاركة 300 شركة عارضة من 21 دولة.. وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض "بيج 5" لمواد البناء والتشييد في نسخته الخامسة

سمير
سمير

م. أحمد سمير: المعرض يعكس أهمية السوق المصري كمحور إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء للدول العربية والأفريقية
 
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة معرض Big 5 Construct Egypt لمواد البناء والتشييد في دورته الخامسة المقام خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يضم المعرض قطاعات الصناعات الكهربائية والميكانيكية والتصميمات الداخلية للمباني والتشطيبات ومواد البناء والإنشاءات الخاصة وصناعات المعدات الثقيلة، وقد شارك في فعاليات الافتتاح عدد من كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين العقاريين.

وقال الوزير إن قطاع مواد البناء والتشييد يمثل أحد أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية في الاقتصاد المصري والذي يتمتع بميزات تنافسية كبيرة تشمل توافر المقومات والطاقات الإنتاجية والعمالة المؤهلة والمواد الخام ذات الجودة العالية، بالإضافة الى توافر الفرص التصديرية الواعدة للنفاذ لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية والعالمية، مشيراً إلى أن القطاع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذا توفير احتياجات الدولة لإنشاء المشروعات القومية الكبرى والمشروعات السكنية.

وأوضح سمير أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت نحو 6 مليار و993مليون دولار خلال عام 2022 كما بلغت خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي 3 مليار و225 مليون دولار.

وأضاف الوزير أن استضافة مصر لفعاليات المعرض تعكس أهمية السوق المصري كمحور إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء للدول العربية والأفريقية، لافتاً إلى أن المعرض مقام على مساحة 25 ألف متر ويحظى بمشاركة أكثر من 20 ألف متخصص في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، و300 شركة عارضة من 21 دولة.

ونوه سمير إلى أن المعرض يضم ١١ جناحاً دولياً لدول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيطاليا وألمانيا واليونان وتركيا والصين واوزباكستان واسبانيا وروسيا.

وقد تفقد الوزير أجنحة المعرض مروراً بالشركات والأجنحة المصرية والعربية والأفريقية والعالمية، حيث اشاد بجودة المنتجات المصرية وتميزها وقدرتها التنافسية وتوافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

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