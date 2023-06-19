رئيس البرلمان الليبى: سنشكل حكومة موحدة مع مجلس الدولة تشرف على الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الإثنين، تقديره لدعم مصر للمؤسسات في ليبيا طوال السنوات الماضية.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي بحضور رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي.

وأوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن البرلمان سيعمل مع المجلس الأعلى للدولة الاستشاري لتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات.

وقال عقيلة صالح في كلمة أمام النواب إن مقترح اللجنة المشتركة “6+6” سيعرض على البرلمان لإقراره بدقة، مضيفًا “أشكر لجنة 6+6 على ما بذلوه ونتمنى أن يواصل أعضاء اللجنة التشاور”.

وشدد رئيس البرلمان الليبي على أنه سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.

كانت اللجنة المشتركة “6+6” والمكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري قدما مسودة القانون اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسط خلاف على بعض البنود التي طرحتها اللجنة.