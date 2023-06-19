براءة مدرس وربة منزل من الاتجار فى الترامادول بالقناطر الخيرية

قضت محكمة الجنايات اليوم ببراءة "محمود.م" مدرس و"جيهان.س" ربة منزل، حيث كانا محبوسين على ذمة القضية، من تهمة الاتجار في الترامادول المخدر.

وأحيل المتهمان لمحكمة الجنايات بأنهما في دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (ترامادول) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وبعد إجراء التحريات اللازمة في القضية، ونفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين، انتقل الضابط المختص إلى مكان تواجدهما، وابصر محرزًا كل منهما لحقيبة، فقام بفضها وضبطهما، وبفض الحقيبة الأولى عثر على كيس يحتوي على 880 قرصًا للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبفض الحقيبة الثانية عثر على كيس يحتوي على 800 قرص للترامادول المخدر ومبلغ مالي، وتبين أن قصدهما من احتفاظهما بالجوهر المخدر هو للاتجار فيه، وكذلك المبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.