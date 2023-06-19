الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد عريبي: علينا معالجة مشكلات التعاونيات لتؤدي دورها الخدمي الصحيح

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

قال محمد عريبي عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن التعاونيات في مصر هي حركة شعبية ديموقراطية تقوم علي الترابط بين مجموعة من الأفراد بشكل اختياري لتحقيق وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مشروع يتوفر فيه الرقابة الداخلية الجماعية علي أموال هذا المشروع فإنها تعتمد بشكل أساسي علي توزيع الموارد بشكل عادل، ويعتبر النموذج التعاوني المصري من النماذج التي تقوم علي جوانب التنمية المستدامة فضلا عن كونه قائما علي القيم و المبادئ الاخلاقية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ  تعليقاً على تقرير اللجنة المشتركة بخصوص دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأشار عريبي إلى أن الحركة التعاونية في مصر، شهدت تفاوتًا ملحوظًا في نشاطها خلال الفترات الماضية، واليوم يوجد أكثر من ٤٠٠ جمعية تعاونية تعمل في مجالات النقل البري للبضائع والنقل النهري و ٦٦٠٠ تعاونية زراعية، بالإضافة إلى ٢٨٠٠ جمعية تعاون إسكاني وأكثر من ألفي تعاونية استهلاكية تعمل على توفير السلع والمنتجات بأسعار اقتصادية للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعاونيات تواجهها عدد من التحديات، منها على سبيل المثال لا الحصر: التحديات الإدارية، والتي تشمل (انعدام ثقة الزارعين في التعاونيات، وذلك لعدة أسباب منها: التدخل في شؤونهم وتحويل مهامهم واختصاصاتهم إلى الفروع والوحدات التابعة للبنك الزراعي).

وتابع عريبي، أن هناك تحديات تمويلية، منها: (ضعف القدرات المالية للتعاونيات في انخفاض العائدات المالية التي يتم الحصول عليها من خلال الأنشطة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الأسهم وعدم وجود مصادر تمويل خاصة للتعاونيات تتفهم طبيعتها وأسلوبها في النشاط الاقتصادي).

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى التحديات التسويقية، ذاكرا  أن منها: عدم أخذ القطاع التعاوني حق الاستيراد و التصدير علي الرغم من كونه متاح للقطاعين العام و الخاص، ووجود قيود تعوق استيراد القطاع التعاوني لمستلزمات الإنتاج. 
وأكد عريبي على أهمية تفعيل دور التعاونيات في مصر بشكل صحيح، قائلا: يجب أن نعالج تلك المشكلات بشكل علمي وعملي سليم كي نتمكن من وضع تلك التعاونيات في إطارها الخدمي الصحيح.

الاقتصاد التنمية المستدامة التعاونيات في مصر القيادي بحزب مستقبل وطن النائب محمد عريبي جمعية تعاونية عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ لجنة القيم بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

مفاجأة.. وزير الرياضة لم يُصدر قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: اللائحة الاسترشادية تمنع عزل رئيس النادى

السيطرة على حريق هائل بكشك في سوق المندرة شرق الإسكندرية

حجز طعن "قضايا الدولة" على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

" محافظون وتجارب " ( 5 )

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين