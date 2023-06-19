حبس المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش ببدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.600 كيلوجرام من مخدر الحشيش بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة بدر من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة "دون تراخيص، قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلوجرام- هاتف محمول)، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.