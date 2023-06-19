الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطينى وطواقمهما الطبية

سيارت الإسعاف والهلال
سيارت الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني

علَّق الدكتور محمود السعدي، مدير الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، تحديدًا في مدينة ومخيم جنين، وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة في احتلال مخيم جنين، بالإضافة إلى تواجدها الفعلي والمكثف في المدينة. 

وأشار مدير الإسعاف والهلال الأحمر إلى أن هناك ضغطًا وعبئًا على المرافق الطبية بسبب وصول الإصابات في وقت واحد، موضحًا أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني وطواقمهما الطبية، ما تسبب في خروج سيارة إسعاف من الخدمة. 

يشار إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، فيما نشرت قناصتها فوق بعض المنازل، حيث دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

الهلال الأحمر الفلسطين الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين الاسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني الأراضي الفلسطينية فلسطين مدينة ومخيم جنين التطورات في الأراضي الفلسطينية القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال قوات جيش الاحتلال

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

أول تعليق من "التعليم" على أزمة سؤال "ثلث التسعة" للثانوية العامة 2023

إلغاء إجازات العاملين بمجازر القاهرة استعدادًا لعيد الأضحى

"زراعة البحيرة" تنظم ندوة لتذليل العقبات التى تواجه المربى الصغير للنهوض بالثروة الحيوانية

الاتحاد الأوروبي وكينيا يختتمان المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية

خطاب مهم من التعليم بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين