القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطينى وطواقمهما الطبية

علَّق الدكتور محمود السعدي، مدير الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، تحديدًا في مدينة ومخيم جنين، وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة في احتلال مخيم جنين، بالإضافة إلى تواجدها الفعلي والمكثف في المدينة.

وأشار مدير الإسعاف والهلال الأحمر إلى أن هناك ضغطًا وعبئًا على المرافق الطبية بسبب وصول الإصابات في وقت واحد، موضحًا أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني وطواقمهما الطبية، ما تسبب في خروج سيارة إسعاف من الخدمة.

يشار إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، فيما نشرت قناصتها فوق بعض المنازل، حيث دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.