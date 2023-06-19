الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بقتل ميكانيكي فى مشاجرة بالمنيرة الغربية

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة  اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهمين بقتل ميكانيكي وإصابة والده فى مشاجرة بالمنيرة الغربية 15 يوماً على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على لعب الأطفال.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين بقتل ميكانيكى وإصابة والده فى مشاجرة بالمنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

 وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر 4 أشخاص، مما أسفر عن مقتل ميكانيكي وإصابة والده، على يد شقيقين، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

استمرار الأطفال التحريات حول الواقعة الجنائية التشريح الصفة التشريحية

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