الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: ضرورة عمل معرض للابتكارات على هامش أسبوع شباب الجامعات

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن استضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة خلال الاجتماع الثاني للجان المنظمة لهذه الفعالية، أنها ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب، وجاء هذا الاجتماع للوقوف على آخر استعدادات جامعة حلوان لاستضافة هذه الفاعلية لتوفير بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة الطلابية في إطار من التفاعل بين شباب الجامعات، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة.

وأوضح "قنديل" في تصريح له اليوم أن هذه الفعالية تعد تتويجا للأنشطة الطلابية، مؤكدا أن جامعة حلوان هي أساس الأنشطة الطلابية لتوافر الكليات المتخصصة في تخريج الكوادر القادرة على إدارة الأنشطة الطلابية مثل كليات التربية الرياضية وكليات الفنون، وكذلك السياحة والفنادق والإرشاد، حتى التخصصات الجديدة لها طابع مختلف ومتفرد.

واستكمل حديثه أن مثل هذه الفعاليات فرصة لبناء الكوادر وتسويق الجامعة بشكل لائق، مؤكدًا على أهمية تعزيز الروح الرياضية والتنافس بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية، بما يعزز من الانتماء الجامعي والروح الاجتماعية بين الشباب، كما حث على ضرورة عمل معرض للابتكارات على هامش أسبوع شباب الجامعات لدعم مواهب الطلاب وتشجيع مساهمات الطلاب في الفنون والموسيقى.

وقدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرض توضيحي لتقدير موقف الاستعداد لما تم خلال الإجتماع الأول لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان وتوضيح المهام التي تم الانتهاء منها مثل جاهزية الصالة المغطاة وغيرها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة، مثل مناقشة اللوجو والتميمة الخاصة بالأسبوع.

حضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، د. عرفة سلامة سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وبعض من ممثلي الاتحاد، وبعض مستشاري رئيس الجامعة ورؤساء اللجان بالأسبوع.

الإتحاد الرياضي المصري الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الاتحاد الرياضي استعدادات الأنشطة الطلابية التخصصات

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

"المركزى" يعلن زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية لـ1.5 تريليون جنيه

«فودافون بيزنس» تعقد بروتوكول تعاون مع «زراعة القاهرة» لتزويدها بأحدث حلول الزراعة الذكية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء

توقيع بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين