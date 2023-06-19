ضبط 4 لصوص متهمين بسرقة الدراجات النارية والشقق السكنية بالقاهرة والقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.. تم بإرشاد أحدهم ضبط كل الدراجات المُستولى عليها بمكان إخفائها، باستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة.

وضبط "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عداد مياه إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.. وبحوزته مُفتاح إنجليــزى وبمواجهتــــه اعترف بمزاولته نشاطـــاً فردياً فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بارتكابه عدد "7 وقائع" سرقة بذات الأسلوب.. تم بإرشاده ضبط كل المسروقات لدى عميليه "سيئي النية"، مالكا محل خردة بمحافظة القليوبية".. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.