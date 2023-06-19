حل لغز سرقة 8 عدادات مياه من داخل شقق سكنية بالأميرية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى حل لغز سرقة 8 عدادات مياه من داخل شقق سكنية بمنطقة الأميرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا، وتم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عداد مياه إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته (مُفتاح إنجليزى)، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئي النية" (مالكى محل خردة بمحافظة القليوبية).

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.