رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في مايو الماضي "هاكان فيدان" وزيرًا لـ"الخارجية التركية" مؤخرًا، وهو الرئيس السابق لمنظمة المخابرات الوطنية التركية (MIT).

عقب تعيينه، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن الدور الذي لعبه "فيدان" في العلاقة بين أنقرة وتل أبيب لسنوات عديدة، حيث شملت العلاقة التواصل بين المخابرات التركية والإسرائيلية في أوقات التوتر بين الدولتين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جيروزاليم وبست استنادًا على آراء خبراء ومحللين في إسرائيل.

دور كبير

قال نمرود غورين، رئيس المعهد الإسرائيلي للشئون الخارجية الإقليمية إن "فيدان" هو "قاد التحركات لتحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا" في السنوات الأخيرة. حيث كان مشاركًا في الاستراتيجية الأمنية منذ أن تولى أردوغان منصبه، وكان يتناول جميع القضايا المركزية في علاقات تركيا في المنطقة، فهو يتمتع بثقة "أردوغان" ولديه خبرة كبيرة.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة التفاهم العرقي الحاخام، مارك شناير، أحد المقربين من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي لعب دورًا في التقارب الأخير بين تركيا وإسرائيل، إن "فيدان كان منخرطًا بشكل مباشر في المناقشات مع المخابرات الإسرائيلية حول العديد من القضايا، بما في ذلك مخاوف الإسرائيليين بشأن حماس عمليات في تركيا"، مشيرًا إلى أنه أنه مدرك للغاية وحساس للغاية للمخاوف الإسرائيلية بشأن التنظيمات في المنطقة. وخلص "شناير" إلى أن "أردوغان يريد بصدق بناء علاقة مع إسرائيل، وفيدان في مكان لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك".

وقال الدكتور مارك ميرويت، الأستاذ في جامعة ولاية نيويورك ماريتايم، إن "علاقة فيدان الوثيقة بالرئيس أردوغان ستكون مهمة للغاية في تعزيز الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، حيث يتطلع الجانبان إلى تحسن العلاقات بشكل كبير للمضي قدمًا".

شكوك قديمة

عندما أصبح "فيدان"، رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2010، أعرب وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك عن قلقه من أن العلاقات الوثيقة بين فيدان وإيران قد تعني أنه سيسرب معلومات حساسة حول إسرائيل إلى طهران. واستدعت تركيا سفير إسرائيل في أنقرة للشكوى من التصريح.

وأشار "غورين" إلى أن مثل هذه التصريحات لم تسمع في السنوات التالية. قال غورين إن فيدان "اكتسب الثقة" في إسرائيل. وقال: "هناك شكوك حول كل شخص مرتبط بأردوغان، لكن تبادل المعلومات الاستخباراتية أثبت نفسه، ونجح بشكل جيد، لأن تركيا اختارت تعزيز العلاقات مع إسرائيل".

وقال شناير إنه عندما يتعلق الأمر بعلاقاته مع حماس وإيران ووكلاء آخرين في المنطقة، فإن "أردوغان ثابت". "إنه لا يعتذر عن العلاقات التي تربطه بتلك التنطيمات، لكنه يقول إن على إسرائيل أن تتواصل لترى كيف يمكنه المساعدة وأن يكون وسيطًا لمحاولة توعية الطرف الآخر".

كان التقدم في هذا السياق في السنوات الأخيرة هو لقاء هرتسوج مع أردوغان في أنقرة في مارس 2022 والجهود الإنسانية الإسرائيلية في تركيا بعد الزلزال في فبراير من هذا العام.

الدبلوماسية الأمنية

وفقًا لصحيفة ديلي صباح الموالية لأردوغان، فإن تعيين فيدان هو استمرار لإعادة هيكلة مختلف الفروع الأمنية في تركيا، والتي تضمنت تعزيز عمليات الاستخبارات الخارجية لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتحويلها إلى جهة فاعلة مهمة في السياسة الخارجية.

وقد أطلق "غورين" على ذلك تسمية "أمننة الدبلوماسية، وهو ما يحدث لنا أيضًا في إسرائيل". على سبيل المثال، كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية. وأشار ميرويتز إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو أصبح وزيرًا للخارجية الأمريكية.