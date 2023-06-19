الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تنظم ورشة تدريبية بالشرقية للتوعية بأهدافها

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظة الشرقية ورشة تدريبية للتوعية بأهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثانية منها والمتاح التقدم لها حاليا على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg.
واستعرضت نادين والي، منسق المبادرة، خلال الورشة، معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى الفئات المستهدفة للمشروعات والتي تتضمن ست فئات، وشروط وآليات المشاركة، وتخصصات المشروعات المستهدفة.
من جهته، تناول ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معايير التقييم التي تتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة وهو التمكين وتكافؤ الفرص.
وأوضح ممثل وزارة البيئة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج.
وقدم ممثل المجلس القومي للمرأة عرضًا تضمن فائزات الدورة الأولى، الرسالة من فئة مشروعات المرأة، الفئة المستهدفة، ومعايير تقييم هذه المشروعات ومنها تمثيل المراة في المشروع والأدوار القيادية لها، مراعاة المشروع لاحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع، إلى جانب تأثير المشروع على حياة المرأة وفرصها والحصول على التعليم والرعاية الصحية.
وفي ختام الورشة التدريبية، تم فتح باب المناقشة مع المشاركين واستقبال الأسئلة والمقترحات، كما تم عرض تجربة الحضور المشاركين في الدورة الأولى للمبادرة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورشة تدريبية الشرقية فئات المبادرة تقييم المشروعات

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