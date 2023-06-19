الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يعلن وضع حجر الأساس لإنشاء مناطق لوجستية - تجارية بكفر الشيخ

وزير التموين
وزير التموين

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج  واللواء جمال نور الدين، محافظ  كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس  لمنطقتين "لوجستية /تجارية " بمحافظة كفر الشيخ على مساحة ٢٢ فدان تتضمن أنشطة متنوعة "تجارة نصف الجملة، أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد أنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وادارية وغيرها من الأنشطة الأخرى"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وذلك بحضور المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إعداد خطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يوفرها للمستهلك، بطرحها بأسعار مناسبة بكل المناطق، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية التموي التموين والتجارة الداخلية السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين الدكتور علي المصيلحي هشام آمنة وزير التنمية المحلية تجارة الجملة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

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