الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة المحامين: اختبارات للمتقدمين للقيد بداية من أغسطس

نقيب المحامين
نقيب المحامين

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة قد وقعت بروتوكول مع وزارة التعليم العالي، بهدف المساهمة في رفع مستوى معهد المحاماة، ونواة لإنشاء أكاديمية المحاماة.

وأشار علام في تصريحات له: بداية من أغسطس المقبل سوف يتم إعادة تشكيل لجان القيد طبقًا للقانون، وعمل اختبارات للمتقدمين للقيد.

وأشار النقيب العام إلى أنه من المقرر زيادة المعاشات وذلك بعد دعوة الجمعية العمومية قبل أكتوبر المقبل.

فيما عقد نقيب المحامين، أمس، اجتماعا مع أعضاء شباب المحامين بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وفي كلمته، أكد النقيب العام، أن الاجتماع هو الأول من حيث رسميته، وبناء على رغبة أعضاء الشباب في عقد لقاء مشترك مع النقابة العامة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين خلال الفترة القليلة الماضية استطاعت أن تضع نواة لعمل مؤسسي لصالح جميع المحامين، يهدف إلى صنع أجيال من الشباب تستطيع البناء، فالنقابة بلا شباب جسد بلا روح.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن أعضاء لجنة الشباب بالنقابات الفرعية هم الهيكل الرئيسي للجنة الشباب بالنقابة العامة، مشيدًا بدور محمد عبدالوهاب لقيادته اللجنة بجدارة، وتقديم العديد من الخدمات في فترة قصيرة.

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