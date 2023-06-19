الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بالتزامن مع موسم السفر.. نصائح للحفاظ على عينيك من الإرهاق

الحفاظ على العين
الحفاظ على العين

تتزايد الرحلات سواء للداخل أو الخارج في مثل هذا الوقت من العام، فالحجاج بدأوا في التوافد إلى الأماكن المقدسة، والبعض ذهب للاستمتاع بالعطلات الصيفية، والبعض ذهب للخارج في رحلات عمل.

وإليك نصائح للمحافظة على عينيك من أي أضرار محتملة أثناء السفر:


النظارات الشمسية: الاستثمار في زوج جيد من النظارات الشمسية أمر لا بد منه، حيث توفر معظم اليوم الذي يقضيه في الهواء الطلق الحماية من الشمس والرياح والغبار، من الناحية المثالية يجب أن تكون النظارات مقاومة للأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100٪.

قطرات التزليق / أدوية الحساسية: من الحكمة دائمًا حمل بضع زجاجات من أدوية التزليق والحساسية كغسول للعين ولحالات الطوارئ.

نظارات واقية: ارتداء نظارات واقية يمكن أن يوفر حماية لا تقدر بثمن لعينيك، أنها تخلق ختمًا مانعًا للماء يحمي عينيك من المواد الضارة المحتملة مثل الكلور أو الماء المالح، تساعد النظارات الواقية أيضًا على منع تهيج العين واحمرارها وعدم الراحة التي قد تنتج عن التعرض الطويل للماء.

القبعة وواقي الشمس: يمكن أن تكون أشعة الشمس شديدة بشكل خاص في مناطق معينة، ويمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي وحتى حروق الشمس المؤقتة في العين المعروفة باسم التهاب القرنية الضوئي.

من خلال ارتداء قبعة أو واقي من الشمس، يمكنك حماية عينيك من أشعة الشمس المباشرة مما يقلل من الأضرار المحتملة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

علبة العدسات اللاصقة ومحلولها: تجنب ارتداء العدسات اللاصقة في الرحلات الطويلة والطائرات، احتفظ دائمًا بحافظة العدسات اللاصقة والمحلول في متناول اليد في حالة حدوث تهيج إذا كانت هناك حاجة لإزالة العدسات، احمل دائمًا زوجًا إضافيًا من النظارات الطبية في حالات الطوارئ.

خذ فترات راحة متكررة أثناء القيادة: إذا كنت في رحلة طويلة على الطريق، فقد تؤدي القيادة الطويلة إلى إجهاد العين والإرهاق استخدم النظارات الشمسية لحماية عينيك وفترات راحة متكررة لمنع إجهاد العين.


حافظي على رطوبتك: الترطيب والنوم الجيد والأكل النظيف ضروريان أيضًا للعيون الصحية قلل من تناول الكافيين واحتفظ دائمًا بزجاجة ماء في متناول يدك.

موسم الحج الحفاظ على عينيك الأشعة فوق بنفسجية ارتداء العدسات اللاصقة نظارات

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