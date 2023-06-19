الإثنين 19 يونيو 2023
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الكرازة

رئيس "الأسقفية" لأمين "البحوث الإسلامية": نثمن جهودكم في نشر الوعى بالقضايا المعاصرة

سامي فوزي
سامي فوزي

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، التهنئة للشيخ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وذلك بحضور سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.

وقال رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، نأمل فى تسليط الضوء على رعاية الشباب من خلال مناقشة القضايا المعاصرة التي تهمهم، وذلك للتصدى للأفكار، مضيفا كان لدينا فرص عديدة للالتقاء بالشباب المسلم والمسيحي من خلال عدة مؤتمرات على مدار العام الماضى ظهر فيها شغفهم للمعرفة وإزالة الجليد بين الطوائف المختلفة.

- التأكيد على أهمية دمج الشباب مجتمعيا من خلال مشاريع الحوار

ومن أعرب سليم واصف مستشار الحوار بالكنيسة الأسقفية عن أهمية دمج الشباب من خلال مشاريع الحوار على مثال مشروع معا من أجل تنمية مصر خاصة في ظل اهتمام الرئيس بحضورهم المجتمعى خاصة وإنهم المتلقي الرئيسي للحوار الإسلامي المسيحي.

من جانبه أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن الأزهر يهتم بعقد مؤتمرات شهرية للشباب لمناقشة كافة القضايا المحورية، بالإضافة للاستعانة للواعظات السيدات فى كل ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة خاصة فى مناطق الصعيد.

واعتبر "عياد" أن الحوار الاسلامى المسيحى  الشباب عنصر هام فيه، ولذلك نحن على أتم استعداد لعقد  
اجتماعات دورية لمناقشة كل القضايا المعاصرة.

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