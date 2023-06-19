الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المدير الإقليمي للبنك الدولي تشيد بجهود الحكومة لتشجيع الاستثمار

جريدة الدستور

أشادت مارينا ويث المدير الإقليمي للبنك الدولي، بجهود الحكومة المصرية في سعيها بكل طاقتها إلى الاستفادة من كل الخبرات وتبادل المعلومات من أجل النهوض وتطوير وتشجيع وتنمية الاستثمار ودعم الابتكار، بوصفه هدف رئيس تسعى له دول العالم، مشيرة إلى التعاون المثمر مع الحكومة في كافة الطرق القانونية ذات الصلة؛ لاسيما المتعلقة بالإفلاس.

ووجهت الشكر لاستضافة القاهرة للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى سعي البنك الدولي إلى تنظيم العديد من المنتديات بمختلف دول العالم لتبادل الخبرات والمعلومات، في سبيل السعي لإيجاد سبل لاستمرارية الأعمال والمشروعات لتشجيع كافة مجالات الاستثمار.

ودعت المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى ضرورة إعادة الهيكلة والنظر في قوانين الإفلاس من أجل السعي إلى ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص والاستفادة من طاقة الشباب في العمل.

جاء ذلك خلال المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار ،الذي تنظمه  وزارة العدل، اليوم الإثنين بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" انترناشيونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

الحكومة المصرية المدير الإقليمي للبنك الدولي تشجيع الاستثمار مجموعة البنك الدولي وزارة التجارة وزارة العدل

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف بـ82 مليون دولار

"الوزراء": 1.6 مليون مستفيد من مبادرات "تحيا مصر" للحماية الاجتماعية بالربع الأول من 2023

وصول قاتلة طفلها لمحكمة جنايات الزقازيق لحضور ثانى جلسات محاكمتها

كمين بالشرقية يسقط تاجر مخدرات بحوزته 87 طربة حشيش

لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.. رئيس شئون الحرمين يُدشن 20 معرضًا ميدانيًا ورقميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل..كيف لعب وزير الخارجية التركي دوراً في التعاون مع إسرائيل؟

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين

"الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد شخص وإصابة 22 خلال اقتحام الاحتلال جنين