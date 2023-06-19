المدير الإقليمي للبنك الدولي تشيد بجهود الحكومة لتشجيع الاستثمار

أشادت مارينا ويث المدير الإقليمي للبنك الدولي، بجهود الحكومة المصرية في سعيها بكل طاقتها إلى الاستفادة من كل الخبرات وتبادل المعلومات من أجل النهوض وتطوير وتشجيع وتنمية الاستثمار ودعم الابتكار، بوصفه هدف رئيس تسعى له دول العالم، مشيرة إلى التعاون المثمر مع الحكومة في كافة الطرق القانونية ذات الصلة؛ لاسيما المتعلقة بالإفلاس.

ووجهت الشكر لاستضافة القاهرة للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى سعي البنك الدولي إلى تنظيم العديد من المنتديات بمختلف دول العالم لتبادل الخبرات والمعلومات، في سبيل السعي لإيجاد سبل لاستمرارية الأعمال والمشروعات لتشجيع كافة مجالات الاستثمار.

ودعت المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى ضرورة إعادة الهيكلة والنظر في قوانين الإفلاس من أجل السعي إلى ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص والاستفادة من طاقة الشباب في العمل.

جاء ذلك خلال المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار ،الذي تنظمه وزارة العدل، اليوم الإثنين بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" انترناشيونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.