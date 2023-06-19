"صرف صحى الإسكندرية": تجديد شهادة الإدارة الفنية لمحطة "جرين بلازا"

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة رفع وشبكة جرين بلازا، وذلك بعد اجتيازها التفتيش على جميع الأقسام؛ للتأكد من استيفائها جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأضاف أن حصول المحطة التي تعمل بطاقة تصميمية 32 ألف م3/ يوم على شهادة TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب، وتأكدهم من استيفاء كل المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامةTSM والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

ووجه الشكر لجميع العاملين على الأداء المتميز وحثهم علي الحفاظ علي الحالة الفنية للمحطات، مؤكدًا تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة والاستمرار علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكانت قد أطلقت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الأنشطة الصيفية بمراكز الشباب بالتعاون ضمن خطة الإدارة العامة للوعي البيئي بهدف رفع مستوى الوعى البيئى لدى الشباب.

ونفذت شركة الصرف الصحي يوما ترفيهيا توعويا لرواد مركز شباب النصر تضمن عقد ندوات توعوية وألعاب تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال وأنشطة عديدة ساهم فيها رواد المركز.

وأكد اللواء محمود نافع أن الشركة تهدف إلى تنمية الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات الضخمة التي تقوم بها الدولة لتوصيل الخدمة لكل المواطنين، والحفاظ على البيئة من مخرجات عمليات المعالجة، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على ممتلكات ومشروعات الدولة لدى المواطنين لتأسيس جيل جديد واع وقادر على تعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة، ما يؤثر بالإيجاب على استدامة الخدمات.

كما تمت توعية المواطنين بطرق الإبلاغ عن الشكاوى، وتعريفهم برقم الخط الساخن 175 أو رقم الواتس آب ⁦+20 120 117 5175⁩ أو على صفحة الشركة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محطة رفع جرين بلازا

محطة رفع جرين بلازا

محطة رفع جرين بلازا