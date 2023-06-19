الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" الإسكان": وفد من سفراء أمريكا اللاتينية يزور مدينة العلمين الجديدة

وفدٌ سفراء أمريكا
وفدٌ سفراء أمريكا اللاتينية

زار وفدٌ من سفراء أمريكا اللاتينية، ضم سفراء دول (الأورجواي وكوبا وبنما وجواتيمالا وفنزويلا وبوليفيا وإكوادور وتشيلي)، مدينة العلمين الجديدة وتفقد أهم معالمها، يرافقهم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والسفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وبدأت الزيارة باستقبال وفد سفراء أمريكا اللاتينية، في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث تم عرض فيديو يوضح عدداً من المشروعات الجارية بمحافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة. وطرح الوفد عدة أسئلة عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة الاقتصادية بها، ومكوناتها.

وأجرى بعد ذلك، سفراء أمريكا اللاتينية، جولة تفقدية بالمشروعات الجارية وأهم معالم مدينة العلمين الجديدة، بدأت بزيارة منطقة الأبراج. وشملت الزيارة الممشى السياحي ثم جامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالجهود المبذولة وسرعة الإنجازات على أرض الواقع، وقدموا الشكر للجميع على حسن الاستقبال والضيافة.

جدير بالذكر أن منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، تضم 15 برجاً بمراحل التشطيب، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يطل على البحيرة، كما يجرى تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والتي تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية.

كما تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام، وتغيير المفهوم الشائع عن المدينة باعتبارها مدينة مصيفية فقط.

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