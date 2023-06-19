المنتخب الأوليمبى يواصل تدريباته قبل مواجهة الكونغو وديًا فى المغرب

يواصل المنتخب الأوليمبى بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى، تدريباته فى العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لمواجهة منتخب الكونغو غدًا فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، فى آخر بروفة ودية للفراعنة الصغار قبل خوض فعاليات بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

ويسعى المدرب البرازيلى لتحقيق الاستفادة الفنية والمعنوية من مباراة الغد التى تعد بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الجهاز الفنى لتحفيظ اللاعبين وعلاج بعض الأخطاء الناتجة عن قلة الانسجام والترابط بين الخطوط، وذلك من أجل تحقيق الانتصارات فى مباريات الدور الأول وضمان التأهل للمربع الذهبة الذى يضمن بنسة تتخطى 90% الوصول إلى أوليمبياد باريس 2024.

وتقضى لوائح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأوليمبياد.

وخاض المنتخب الأوليمبي أمس مرانه الثاني على التوالى بملعب الأمير مولاي رشيدي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر" بمدينة الرباط المغربية استعدادًا للقاء الكونغو برازافيل الودي الذى تحدد له بشكل نهائي غد الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري.

ويستعد أوليمبى الفراعنة للمباراة الافتتاحية يوم 25 يونيو الجاري فى كأس الأمم الإفريقية بالمغرب فى الفترة من 24 إلى 8 يوليو المقبل، فى محاولة من جانب الجهاز الفنى لتحفيز اللاعبين نحو تحقيق الانتصارات واللعب من أجل المنافسة على لقب البطولة الذى يحمله منتخب مصر من النسخة الأخيرة التى أقيمت فى القاهرة.

واتسمت تدريبات شباب الفراعنة، على مدار الأيام الماضية بالحماس والقوة، حيث يتطلع الجميع للوصول باللاعبين إلى أفضل درجة ممكنة من الإعداد قبل انطلاق البطولة المرتقبة، ويركز ميكالى ومعاونوه: تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وجواو بيدرو مدرب الأحمال على مراجعة الجمل التى تدرب عليها اللاعبون مع تعليمات واضحة بتقليل نسبة الأخطاء.