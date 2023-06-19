بعد تفاعل الجمهور معها.. حكاية مسرحية "سيدتى أنا" التى تتصدر مؤشرات البحث

تصدرت مسرحية "سيدتي أنا" مؤشرات البحث الشهيرة خلال الأيام الماضية من جانب قطاع عريض من الجماهير، منذ بدء عرضها في مطلع يونيو الجاري، على المسرح القومي بالعتبة.

والذي لا يعرفه الكثير من الجمهور أن مسرحية "سيدتي أنا" مأخوذة عن رواية بنجماليون لـ برنارد شو، سبق وقدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس عام 1969 تحت اسم "سيدتي الجميلة" وشاركته البطولة آنذاك شويكار، جمال إسماعيل، سيد زيان، فاروق فلوكس، حسن مصطفى.

تفاعل الجمهور مع مسرحية "سيدتي أنا"

منذ اللحظات الأولى لعرض المسرحية انهالت موجة من التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي تثني على المسرحية، وتشيد بها وتدعو الأصدقاء لمشاهدة المسرحية.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم إسماعيل، نتمنى كل العروض التي تبث على المسارح القومية تتم إذاعتها وعرضها في التليفزيون المصري، لأنها تناقش قضايا مهمة، وبها مجموعة من الفنانين الموهوبين.

بينما قالت ميرفت السيد، أحد رواد التواصل الاجتماعي إن المسرحية رائعة جدًا، وأدى كل فنان شارك فيها دوره بشكل جيد، وأيضًا الاستعراضات والديكور يجنن، بجد عرض ممتع جدًا.

وقال حسام الضميري، بعد ما وجدت أصحابي يتكلموا عن المسرحية، قررت أن أشاهدها بجد كل الذي تخيلته وأكثر، وأداء متميز.

وقالت محمد السيد، المسرحية عمل راق متميز وخفيف الظل ممتع في كل حاجة، بقالي كتير فعلا ماضحكتش من قلبي والاستعراضات جميلة.

وقال أحمد فهمي: مسرحية "سيدتي أنا" من الأعمال القليلة اللي أقدر بقلب جامد أرشحها لأي حد يشوفها ويحضرها، مناسبة لكل الأعمار ولكل فئات المجتمع جميل أوي بجد".

ماذا عن مسرحية "سيدتي أنا"

عرض "سيدتي أنا" من إنتاج فرقة المسرح القومى التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة الفنان أيمن الشيوي، وهو العرض الـ11 ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال الأيام الماضية في مؤتمر صحفي.

الفنانون المشاركون في "سيدتي أنا"

عرض "سيدتي أنا" من بطولة داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

مواعيد عرض مسرحية سيدتي أنا

تعرض حاليًا مسرحية "سيدتي أنا" على المسرح القومي بالعتبة كل يوم خميس وجمعة وسبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، وأسعار التذاكر ٦٠ جنيهًا- ٨٠ جنيها- ١١٠ جنيهات.