إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين

أعلنت إسرائيل عن إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال اليوم الإثنين خلال اشتباكات اندلعت في مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية. ونقل موقع "والا" العبري عن الناطق باسم جيش الاحتلال أن ستة جنود أصيبوا بجروح جراء تفجير سيارتهم العسكرية في مخيم جنين من قبل مقاومين فلسطينيين، وأن جيش الاحتلال حاول سحب الآليات التي أعطبها المقاومون بعبوات ناسفة وسط تعرضهم لصليات مكثفة من الرصاص من قبل المقاومين في المخيم.

وقالت مصادر عبرية، أن عبوات ناسفة أطلقت على آليات الاحتلال تمكنت من اختراق الآلية المصفحة، ما تسبب بإصابة الجنود الستة، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الآلية التي أعطبت في الكمين في جنين مُحصّنة، وتم تفجيرها بعبوة ناسفة قوية جدًا.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال لجأ إلى استخدام الطائرات المروحية لإجلاء الجرحى من جنوده وقصف مواقع للمقاومة بالصواريخ في المخيم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 22 آخرين