الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت إسرائيل عن إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال اليوم الإثنين خلال اشتباكات اندلعت في مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية. ونقل موقع "والا" العبري عن الناطق باسم جيش الاحتلال أن ستة جنود أصيبوا بجروح جراء تفجير سيارتهم العسكرية في مخيم جنين من قبل مقاومين فلسطينيين، وأن جيش الاحتلال حاول سحب الآليات التي أعطبها المقاومون بعبوات ناسفة وسط تعرضهم لصليات مكثفة من الرصاص من قبل المقاومين في المخيم.

وقالت مصادر عبرية، أن عبوات ناسفة أطلقت على آليات الاحتلال تمكنت من اختراق الآلية المصفحة، ما تسبب بإصابة الجنود الستة، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الآلية التي أعطبت في الكمين في جنين مُحصّنة، وتم تفجيرها بعبوة ناسفة قوية جدًا.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال لجأ إلى استخدام الطائرات المروحية لإجلاء الجرحى من جنوده وقصف مواقع للمقاومة بالصواريخ في المخيم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 22 آخرين 

إسرائيل مخيم جنين اشتباكات جنود الاحتلال الرصاص

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

شاب يقدم بوكيه ورد لزميلته بجامعة السادات.. والكلية تصدر بيانًا حول الواقعة

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يشارك بورشة عمل للطلاب الموهوبين على تصميم مواقع الإنترنت

المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن فى مصر.. ونطالب بتصدير الفائض عن الاستهلاك

مغادرة آخر فوج حج عبر ميناء نويبع اليوم الإثنين

مقتل 6 فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران