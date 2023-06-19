الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: المؤتمر العالمى للسكان سيشهد إطلاق استراتيجيات وخطط وطنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لـ المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية «PHDC 23» واللجان الفرعية، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتنظيم المؤتمر في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الإثنين، أن الوزير ناقش مع اللجنة العليا واللجان التسع الفرعية المشكلة التحضيرات التي تمت خلال الفترة الماضية، والاجتماعات التي عقدت مع الشركاء المعنيين والجهات الدولية المشاركة في الحدث، ونتائجها، حيث أشار الوزير إلى أن المؤتمر يلقى إقبالًا واهتمامًا كبيرًا من الجهات الدولية.

ولفت إلى أن الوزير اطلع على مستجدات وضع التصور الخاص بالبرامج العلمية والجلسات التي ستعقد على هامش المؤتمر في مختلف الموضوعات، كما تمت مناقشة خطوات مراجعة الاستراتيجيات الوطنية المقرر إطلاقها خلال المؤتمر، وأبرزها الاستراتيجية الوطنية للصحة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والخريطة الاستثمارية للصحة، كما وجه الوزير بطرح الاستراتيجية الوطنية للبحوث، للنقاش خلال جلسات المؤتمر.

ونوه بأن الوزير ناقش مع اللجان إمكانية إطلاق مبادرات عالمية في مجال العمل السكاني، لحشد المجتمع الدولي تجاه القضايا الإقليمية والمحلية المشتركة، مؤكدًا أهمية المؤتمر باعتباره نقطة الحراك لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية على أرض الواقع، وأن المؤتمر سيشهد إطلاق الكثير من الإجراءات والتوصيات الخاصة بالعمل الصحي والسكاني.

وذكر أن الوزير ناقش مستجدات العمل مع اللجان المختصة بالتسويق والترويج الإعلامي للمؤتمر، كما تمت مناقشة قائمة الدعوات، وقائمة المشاركين من الخبراء والمختصين من مختلف الدول، فضلًا عن متابعة أعمال إقامة معرض ضمن فعاليات المؤتمر وطلبات الشركات المختلفة للمشاركة في المعرض.

وقال إن الوزير ناقش مع اللجنة الطبية، محاور خطة التأمين الطبي للمؤتمر، متضمنة (الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)، حيث تهدف الخطة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من أي عوارض أو أزمات صحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الوقت المناسب، في إطار حرص الدولة المصرية على التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر.

ولفت إلى أن الوزير شدد على التنسيق بين اللجان وقيادات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية، للعمل كفريق واحد لإنجاح المؤتمر، وخروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر.

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المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية وزير الصحة اللجنة العليا استراتيجيات خطط وطنية

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