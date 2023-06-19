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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد شخص وإصابة 22 خلال اقتحام الاحتلال جنين

استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني وإصابة 22 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم، بإصابة 22 مواطنًا بالرصاص الحي بينهم 5 إصابات خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وشهد محيط المخيم اشتباكات مسلحة عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدينة ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام. 

وزارة الصحة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي رصاص الضفة الغربية اشتباكات مسلح الاحتلال

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