"تناولوا برجر أثناء السفر".. مستشفى الحمام تستقبل 4 أشخاص مصابين بتسمم غذائي

أصيب 4 أشخاص بتسمم غذائى إثر تناولهم برجر أثناء سفرهم من القاهرة إلى الساحل الشمالي وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.



وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم "مسعد ح س ح ب" 18 سنة مصاب بألم شديد بالمعده، "محمود ع م ا ف" 18 سنة مصاب بألم شديد بالمعده، "بلال ا ا" 19 سنة مصاب بألم شديد بالمعده مستمر، "إسلام م ق ع" 18 سنة مصاب بألم شديد بالمعده".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي الحمام المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين التحسن وتم خروجهم للتحسن وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.