الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: ضبط شخص يصنع المواد المخدرة داخل منزله بشمال سيناء

مخدرات
مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء من القبض على المتهم بتصنيع المواد المخدره داخل منزله. 


وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء، قيام أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد-، بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته  29 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - 150 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر - كمية من مخدر الشابو - كمية من عجينة الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية من زيت الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - أدوات التصنيع).


بمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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