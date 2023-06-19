الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عامر حسين: التأهل إلى كأس العالم من عدمه سيحسم مستقبل فيتوريا.. والفيفا استفسر عن احتفال أفشة

عامر حسين
عامر حسين

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن رغبة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في إقامة مباراة ودية أخرى.

 

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على جنوب السودان بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في شهر يونيو الجاري.

 

وقال حسين في تصريحات تليفزيونية "اتحاد الكرة يتفاوض في الوقت الراهن من أجل إقامة مباراة ودية أمام منتخب قوي في الفترة المقبلة لأن فيتوريا يركز في الوقت الحالي على التقدم في التصنيف".

 

وأضاف " فيتوريا فضًل مواجهة جنوب السودان من أجل الحفاظ على تصنيف منتخب مصر".

 

وتابع " لا توجد أي تدخلات في عمل المدير الفني الذي لديه حرية كاملة، وحازم إمام يوفر له كل شيء".

 

وواصل حديثه " فيتوريا يحب الانتصارات دائمًا ويكره الخسارة حتى لو كانت في مباراة ودية، ومن ثم فهو يسعى للمنافسة بقوة على كأس الأمم الأفريقية".

 

واستكمل " نتائج منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا لن تؤثر على مستقبله، لقد اتفقنا معه على التأهل لكأس العالم".

 

وكشف عن موعد انتهاء الدوري قائلاً " نسعى لإنهاء بطولة الدوري يوم 15 يوليو، وستتبقى فقط 3 مباريات للأهلي لكن تلك المباريات لن تكون مؤثرة في جدول الترتيب فيما يتعلق بالهبوط، وسينتهي الأهلي من مبارياته في المسابقة يوم 25 من الشهر ذاته".

 

وأردف " سيكون هناك تنسيق مع روي فيتوريا بشأن موعد انطلاق الموسم الجديد، وهناك احتمالين إما بداية الدوري قبل توقف سبتمبر أو بعده".

 

وفيما يتعلق باحتفال أفشة بهدفه في شباك الطلائع والذي أثار الجدل، قال " الفيفا استفسر عن احتفال أفشة ووصل الخطاب إلى النادي الأهلي، لكن لا أعرف هل رد الأهلي على الخطاب أم لا".

عامر حسين الفيفا افشة البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر

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