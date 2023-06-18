الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لميس جابر لـ"الشاهد": الإخوان شتموني وهددوني بالقتل في 2012

لميس جابر
لميس جابر

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إنها كتبت مقالًا بعنوان "لم الزبالة يا مرسي" عندما قال إن أزمة القمامة بسيطة وطلب من الشباب تنظيف الشوارع. 

وأضافت جابر خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "في عام 2012 هاجمت محمد البرادعي في التليفزيون وهما حبايبه، وكان معايا جمال عنايت فقالي تقبلي يكون البرادعي رئيس جمهورية، قولتله أنا معرفهوش لكن أعرف شفيق كويس".

وأردفت: "بسبب هذا الكلام تم حذف مقالاتي من المصري اليوم، وقابلت صلاح دياب قالي انتي مش بتكتبي ليه، قولتله أنا بكتب والمقالات اتشالت".

واستكملت: "بدأت بعدها أكتب في الفجر وأستاذ عادل حمودة كلمني وأبلغته إن المقالات جاهزة للنشر".

وواصلت: "جالي تهديدات من الإخوان بالقتل وشتائم بشعة، بقيت أكتبلهم أولع في الآخر".

لميس جابر الدكتورة لميس جابر الإخوان الشاهد برنامج الشاهد الإعلامي الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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