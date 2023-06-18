لميس جابر لـ"الشاهد": تراهنت مع يحيى الفخراني على زوال حكم الإخوان

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إنها تراهنت مع زوجها الفنان يحيى الفخراني على زوال حكم الإخوان.

وأضافت جابر خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "قلت لزوجي الإخوان هيكملوا سنة بالعافية بعد شهر واحد من حكم الإخوان".

وتابعت: "في يوم كنت ماشية عند منطقة غمرة لقيت نفسي ماشية في حتة وعلى الجانب جبال من القمامة، قولت الإخوان دول مسكوا حاجة مش عارفين هتشتغل إزاي".

واستكملت: "تأكدت أن الإخوان لا يفهمون أي شيء في إدارة البلاد نهائيًا، وبدأت المشاكل في الكهرباء والبنزين وغيرها".

وأردفت: "يحيى قالي دول قاعدين 50 سنة ومش هيمشوا دلوقتي ومسنودين من الخارج".