الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لميس جابر لـ"الشاهد": فوز مرسي أصعب يوم في حياتي وقلت "البلد راحت"

لميس جابر
لميس جابر

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إن أصعب يوم في حياتها هو يوم إعلان فوز الإخواني محمد مرسي برئاسة مصر، مؤكدة أنها كانت صدمة كبيرة بالنسبة لها.

وأضافت جابر خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنا على طول بالتليفونات أحمد شفيق فاز، ووصلتنا أرقامًا تؤكد فوز شفيق".

وتابعت: "روحت عند أصدقاء كان من ضمنهم فاروق حسني، وقال لنا إن مرسي فاز قولتله لا لا يمكن، اتصلت بناس أعرفهم وقالولي لا مفيش حاجة ظهرت".

وأردفت: "أنا في إحدى الندوات سألوني إشمعنى شفيق رديت وقولت شفيق أعرفه رجل قوات مسلحة حارب في أكتوبر، لكن ده معرفهوش".

واستكملت: "كنت قاعدة أمام التلفزيون مرتبة نفسي إن أحمد شفيق هو الفائز لكن النتيجة تأخرت، وأول ما قال مرسي العياط حصلي حاجة غريبة جدًا وسكتت تمامًا لا بتكلم ولا بزعل ولا بفرح وفضلت ساعة كدة ثم انفجرت في بكاء مرير وقلت البلد راحت".

لميس جابر الدكتورة لميس جابر الشاهد برنامج الشاهد الإعلامي الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان

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