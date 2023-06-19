وثائق فوكس نيوز: ضغط بايدن على كييف جاء بعد زيارته الشهيرة لأوكرانيا عام 2015

أظهرت وثائق شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على كييف جاء بعد زيارته الشهيرة لأوكرانيا عام 2015.

وأشارت الوثائق إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد بقطع مليار دولار من المساعدات لكييف 2015 إن لم تقل المدعي العام، مشيرا إلى أن المدعي العام الذي طالب بايدن بإقالته كان يحقق بقضية شركة عمل بها نجله.



وتابعت الوثائق، أن بايدن ضغط على أوكرانيا عام 2015 لإقالة مدع كان يحقق بقضية تخص نجله، كما كشفت عن وثائق بشأن علاقة "مشبوهة" لبايدن ونجله بأوكرانيا تعود لعام 2015.

وبدأ الرئيس السابق دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع بالهجوم على قائمته الطويلة من أعدائه، والصراخ على Truth Social حول مؤامرات عائلة بايدن ، ولائحة الاتهام الفيدرالية ضده ، وعدم الولاء الملحوظ في فوكس نيوز Fox News.

وفي هذه الأثناء، في فيلادلفيا، شدد المنافس الرئيسي للرئيس السابق في انتخابات 2024 رسالته.

وأخبر جو بايدن غرفة مليئة بأعضاء النقابات أن الجمهوريين سيأتون لتولي وظائفهم.

وإنهم يأتون من أجل وظائفك. إنهم يأتون من أجل مستقبلك. قال السيد بايدن للحشد "إنهم يأتون من أجل المستقبل الذي نبنيه لأطفالكم وأحفادكم".

وأعلن ترامب "الطعام للجميع" في محطة ما بعد الاعتقال في مقهى ميامي ، لكن يُقال أنه تخطى الفاتورة.

وأظهر استطلاع للرأي أن الأمريكيين يريدون العفو عن ترامب في قضية الوثائق، مشيرا إلى أن حملة ترامب تجني الأموال بعد الاعتقال

ويجادل تشيب موير في The Hill، بأن جو بايدن يمكن أن يجنب البلاد الكثير من الانقسام عن طريق العفو عن دونالد ترامب لتكديسه وثائق سرية ، مستشهداً بالعفو الذي قدمه جيرالد فورد لريتشارد نيكسون عن ووترغيت.

وكتب السيد موير: "قلصت الإيماءة من حدة التوتر بشأن استمرار تداعيات ووترغيت وبدأت عملية المضي قدمًا". “على الرغم من أن نيكسون شعر أنه بريء من السلوك الإجرامي ولا ينبغي أن يقبل العفو ، إلا أن العفو أنهى خطره القانوني وسمح له بالاعتراف بأنه كان ينبغي عليه التعامل مع الموقف بشكل أفضل. في كلتا الحالتين ، سمح شريان الحياة المتواضع والكرم لأمريكا بالمضي قدمًا”.

يقول مايك بنس إنه يريد "تنظيف المنزل" في وزارة العدل ، في إشارة غير مباشرة إلى قضية ترامب.

وقد يتحدى مايك بنس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، لكن يبدو أيضًا أن نائب الرئيس السابق لإدارة ترامب يقف إلى جانب رئيسه القديم عندما يتعلق الأمر بالملاحقات القضائية.

وبدا بنس إلى حد ما ترامب-إيان في التعليقات الأخيرة ، متهمًا وزارة العدل بأنها مسيسة بشكل مفرط ، وهو تعليق لا يمكن فهمه إلا في السياق الأوسع لملاحقة وزارة العدل لدونالد ترامب بتهمة تخزين وثائق سرية.