لميس جابر لـ"الشاهد": لم أشارك في 25 يناير وشعرت بزيف الموضوع من البداية

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إنها لم تنزل ميدان التحرير إطلاقًا في 25 يناير، مضيفة: "حسيت إن الموضوع مزيف من أول لحظة".

وأضافت جابر خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "علشان يبقى واحد اسمه خالد سعيد أيقونة الثورة، إيه الكلام الفارغ ده، مبلعتش الموضوع واتشتمت وقتها".

وتابعت: "ابني نزل من ورايا أول يومين وعرفت بعدها وكلمته قالي لا خلاص مش نازل، قولتله ليه قالي رابع يوم جاي أدخل لاقيت ناس ملتحية واقفة محاوطة الزحام كله وبيطلب مني البطاقة وروحت ماشي" مؤكدة أن الإخوان في هذا التوقيت كانوا سيطروا على الأمر.

وأردفت: "علشان كدة أعتبر أن 25 يناير هي طليعة الطابور، يعني أدخل أنت وإحنا وراك" مؤكدة أن الموضوع ليس صدفة.