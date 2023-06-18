الباز يعلق على إعلان "الوفد" ترشح عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على إعلان حزب الوفد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "إذا كنا جادين فلابد أن نتفاعل بجدية مع كل من يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف: "لأن في ناس يحكمها الهوى، أنا مؤمن إن في ناس تريد إفساد المشهد السياسي في مصر طول الوقت، وعاوزه تحول المشهد السياسي في مصر إلى مشهد هزلي".

وتابع: "لما يجي رئيس حزب كبير مثل الوفد له أعضاء كثيرة وعلاقات في البرلمان وتاريخ ويعلن ترشحه تجد الناس تدخل مداخل معينة للتعليق على هذا الخبر، مثل أن تستهين به وتقول ده جاي يلعب دور فقط أو ليس جادًا".

وأردف: "في حين أن هناك مرشحين آخرين يتعاملون معه على أنه المنقذ" مؤكدًا أنه سيتعامل بجدية شديدة مع من يعلنون ترشحهم وليس بفكرة الاحتفاء لكن نريد معرفة اتجاهاته وبرنامجه وتحالفاته وأفكاره.