الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تحميل النماذج الاسترشادية لـ اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة

تتزايد معدلات البحث عن رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023، والذين يؤدون هذه الأيام امتحانات آخر العام.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

النماذج الاسترشادية للغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال موقعها الإلكترونى نماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي 2023 لمساعدة التلاميذ فى الاستعداد للامتحانات.

كيفية الوصول للنماذج الاسترشادية الخاصة بمادة اللغة الأجنبية الثانية

1- الدخول على بوابة التعليم الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

2- اختيار المرحلة التعليمية "الثانوية" 

3- تحديد السنة الدراسية "الصف الثالث الثانوى" 

4- تحديد الفصل الدراسى "لا يهم تحديده" 

5- اختيار "نماذج الاختبارات الاسترشادية"2023.

6- اختيار المادة المراد النموذج الاسترشادى لها "اللغة الأجنبية الثانية" 

3- النقر على زر كلمة "بحث".

4- تحصل على النموذج الاسترشادى المراد تحميله أو الاطلاع عليه.  

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إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023 اللغة الأجنبية الثانية

ومن ناحية أخرى وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 من الموقع المخصص لها من خلال الخطوات التالية، وللحصول على إجابة النموذج الاسترشادى لمادة اللغة الأجنبية الثانية يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة التعليم الإلكتروني من خلال الضغط من هنا.

- اختيار المرحلة  التعليمية "المرحلة الثانوية".

- اختيار السنة الدراسية "الصف الثالث الثانوي".

- اختيار الفصل الدراسي "لا يهم بتحديده".

- تحديد  نوع المحتوى "إجابات نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023".

- اختيار المادة التي ترغب في تحميلها "اللغة الأجنبية الثانية".

- الضغط  على الزرالخاص بكلمة "بحث".

- يظهر  نموذج الإجابة الخاص بمادة اللغة الأجنبية الثانية.

إجابات نماذج الوزارة للثانوية العامة 2023 مادة اللغة الثانية 

- رابط إجابة النموذج الاسترشادى لمادة اللغة الثانية "اللغة الألمانية " pdf من هنا.

- رابط إجابة النموذج الاسترشادى لمادة اللغة الأسبانية "لغة ثانية" من هنا.

- رابط إجابة النموذج الاسترشادى لمادة اللغة الإيطالية "لغة ثانية" pdf من هنا.

- رابط إجابة النموذج الاسترشادى لمادة اللغة الصينية لغة ثانية من هنا.

بوابة التعليم الإلكتروني إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 رابط إجابة النموذج الاسترشادى لمادة اللغة الثانية الألمانية النماذج الاسترشادية إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023

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