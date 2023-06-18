طلاب الثانوية العامة عن امتحان العربي: نتنمنى أن تكون باقي الامتحانات في نفس المستوى

عرض "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، تقريراً بعنوان "فرحة بين طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم بسهولة امتحان اللغة العربية".

ورصد التقرير لقطات فرحة وأخري حزن لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، في عدد من المدارس أمام اللجان المخصصة للإمتحانات.

وأجرت كاميرا "مساء دي إم سي"، لقاءات عديدة مع عدد من طلاب الثانوية العامة بعد خروجهم من الامتحان، وأولوياء الأمور أمام اللجان إنتظار الذين كانوا في لحظة ترقب ودعاء لأبنائهم داخل اللجان.

وخلال اللقاءات تمني الطلاب وأولوياء الأمور أن تكون كل الامتحانات الباقية في نفس مستوى امتحان اللغة العربية.