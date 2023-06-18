"شهيدة الواجب".. "السوشيال ميديا" تنعى "معلمة الثانوية"

سيطر الحزن على رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب تداول خبر وفاة المعلمة أمل فتحي عبد الله، التي وافتها المنية، صباح اليوم، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وقدم نقيب المعلمين، خلف الزناتي، العزاء لأسرة المعلمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وغرّد حسب حمل اسم “أماني أبو العينين": “خالص العزاء لأسرة شهيدة الواجب الأستاذة أمل فتحي عبدالله بلجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع أثناء مادة اللغة العربية اليوم الأحد”.

وكتب "عاطف أبو يوسف": “خالص العزاء والمواساة لأسرتها وللزملاء الأفاضل.. حيث انتقلت إلى أحكم الحاكمين أثناء مراقبة امتحان اللغه العربية”.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، بوفاتها أثناء أداء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، نتيجة أزمة قلبية حادة ، وتم نقلها إلى مستشفي القاهرة الجديدة لمحاولة إسعافها ولكن وافتها المنية.

على الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كرم عبد اللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة في مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم، وسرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.





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