الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شهيدة الواجب".. "السوشيال ميديا" تنعى "معلمة الثانوية"

ثانوية عامة
ثانوية عامة

سيطر الحزن على رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب تداول خبر وفاة المعلمة أمل فتحي عبد الله، التي وافتها المنية، صباح اليوم، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وقدم نقيب المعلمين، خلف الزناتي، العزاء لأسرة المعلمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وغرّد حسب حمل اسم “أماني أبو العينين": “خالص العزاء لأسرة شهيدة الواجب الأستاذة أمل فتحي عبدالله بلجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع أثناء مادة اللغة العربية اليوم الأحد”.

وكتب "عاطف أبو يوسف": “خالص العزاء والمواساة لأسرتها وللزملاء الأفاضل.. حيث انتقلت إلى أحكم الحاكمين أثناء مراقبة امتحان اللغه العربية”.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، بوفاتها أثناء أداء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، نتيجة أزمة قلبية حادة ، وتم نقلها إلى مستشفي القاهرة الجديدة لمحاولة إسعافها ولكن وافتها المنية.

على الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كرم عبد اللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة في مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم، وسرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.


 

inbound2093814656502111122
inbound2093814656502111122
inbound2963074247019018666
inbound2963074247019018666
inbound3605212462249359687
inbound3605212462249359687
inbound5600173422425517622
inbound5600173422425517622
الإدارات التعليمية إتحاد المعلمين العرب الثانوية العامة القاهرة الجديدة امتحانات الثانوية العامة أول أيام امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نقابة أطباء دمياط تكرم المتميزين على مستوى المحافظة

60 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة

"شهيدة الواجب".. "السوشيال ميديا" تنعى "معلمة الثانوية"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

الكيلو بـ160 جنيهًا.. شوادر لبيع اللحوم قبل "الأضحى" بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران