الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء كلية للإعلام مع وفد الوطنية للصحافة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

بحث الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم واستغلال بعض المقرات التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المُستغلة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الوفد الذي زار المحافظة صباح اليوم، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد الزملوط الدور البارز للمؤسسة في دعم طلاب المحافظة من خلال إصداراتها التعليمية المجانية المتميزة، والتعاون البنّاء في تسليط الضوء إعلاميًا على ما يتم من مشروعات على أرض المحافظة، كما تناول اللقاء دراسة إنشاء كلية للإعلام في إطار خطة المحافظة للنهوض بالتعليم الجامعي و إنشاء كليات جديدة بكافة التخصصات.

واستقبل محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، الأحد، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ووفد من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية وعبد الرازق توفيق رئيس التحرير، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لبحث التنسيق بعدد من المشروعات المشتركة.

في مستهل الزيارة، تفقد وفد الوطنية للصحافة ودار التحرير بصحبة محافظ الوادي الجديد، العاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة وتجربة إنشاء وحدة سكنية صديقة للبيئة باستخدام مواد بناء بيئية، حيثوا أشادوا بحجم الإنجاز وسرعة التنفيذ بالمشروع، وتميز تصميمات مباني المصالح الحكومية والقاعات الملحقة، مؤكدين أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في جميع القطاعات التنموية وفي مقدمتها ميكنة الخدمات الحكومية وربط العاصمة الجديدة بالعاصمة الإدارية بالقاهرة في نموذج يتم تنفيذه لأول مرة على مستوى الجمهورية.

محافظ الوادي الجديد وكيل الهيئة الوطنية للصحافة سبل التعاون المشترك الاستفادة من الأصول غير الم ستغلة دعم طلاب المحافظة تسليط الضوء إعلامي ا

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