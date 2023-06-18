الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023 وشروط الوزارة لنموذج الإجابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إجابة امتحان مادة اللغة العربية ثانوية عامة 2023 وشروط الوزارة لنموذج الإجابة من المواضيع التى تتزايد معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال مؤشر البحث جوجل نظرا لأداء طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادة اللغة العربية.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023

اتبعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منهج خاص أو طريقة مختلفة عن السنوات السابقة من المفترض اتباعها قبل إصدار نموذج الإجابة كما صرح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، وأوضح الآتي: 

1. ضرورة قيام لجنة متخصصة فى مراجعة نموذج امتحان مادة اللغة العربية قبيل بدء الامتحان.

2. تقوم الوزارة بتوجيه أو تشريح عدد من الخبراء فى مادة اللغة العربية وعلومها  لمراجعة نموذج الإجابة.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

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نموذج الإجابة لامتحان اللغة العربية ثانوى عام  2023 

وكان وزير التربية والتعليم أكد خلال تصريحاته الصحفية أن الخبراء المتخصصين الذين يتم ترشيحهم لمراجعة نموذج الإجابة لامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2023 يتم من خلال مستشار أو مستشارة المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء.

الإجابة مطابقة لنماذج الامتحانات

وأكد وزير التربية والتعليم رضا حجازى أن نموذج الإجابة لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 لابد أن يتطابق مع جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د).

تعليمات الوزير فى نموذج الإجابة لامتحان مادة اللغة العربية ثانوية عامة 2023

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم  الفنى عدة شروط أو تعليمات يجب اتباعها في نموذج الإجابة لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023.

وهذه  التعليمات الخاصة بنموذج إجابة مادة اللغة العربية ثانوية عامة 2023  كما حددتها الوزارة كالتالى:

1- دقة السؤال وإجابة واحدة 

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تكون الأسئلة دقيقة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، ذلك عند وضع نموذج الإجابة لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023.

2-التأكد من دقة الأسئلة ونموذج الإجابة 

كما اشترطت كذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يتم مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين في المادة، للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الإجابة لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023.

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