رفعت فياض: 780 ألف طالب أدوا امتحان اللغة العربية اليوم.. ولا يوجد تسريب يذكر

قال الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إنه تم تأدية امتحان العربي اليوم من طلاب الثانوية العامة أكثر من 780 ألف طالب، على أن تكون اللغة العربية أولى المواد التي سيتم إضافتها للمجموع النهائي للطالب.

تسريبات الثانوية العامة

وتابع فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مواصفات الورقة الامتحانية في جميع دول العالم يجب أن يتواجد بها ١٥٪ من الأسئلة التي تقيس قدرات الطالب المتفوق، لذا وجود بعض الأسئلة غير المباشرة في امتحانات الثانوية العامة أمر طبيعي ومتعارف عليه دوليًا.

حالات غش بالثانوية

وأضاف في حديثه، أنه لم يحدث أي تسريب اليوم في امتحان اللغة العربية على الإطلاق، ولكن من الوارد أن يتم رصد حالات غش بين الطلاب وبعضهم البعض داخل اللجان، ويتم اتخاذ التدابير القانونية بكل حزم تجاه تلك الحالات.

وتابع: "يتم أخذ العينات العشوائية من اللغة العربية اليوم، كي يتم التأكد من الطريقة الصحيحة لتوزيع الدرجات".

نظام التصحيح

واستطرد: "التصحيح في نظام الثانوية العامة يتم من خلال النظام الإلكتروني، وليس هناك تدخل بشري يذكر".

وأشار إلى أنه ولأول مرة في نظام الثانوية العامة الحديث أن يكون هناك ١٥٪ من الأسئلة تندرج تحت نوعية الأسئلة المقالية، ويتم التصحيح لتلك الأسئلة من خلال مدرس متخصص.