الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. ننشر وفيات ومصابى حادث القصاصين بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طريق 36 الحربي "أمام صينية الصالحية" في نطاق مدينة القصاصين بالإسماعيلية، حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل محملة بالبيض، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا ومصرع 3 أشخاص.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "محمد عبده صديق ٢٠ سنة ومصاب بكسر مضاعف بالذراع والفخذ اليسرى، أحمد السيد أحمد ٥٣ سنة، ومصاب بكسر مضاعف بالساعد الأيسر، مجهول الاسم والعنوان ۳۰ سنة، ومصاب بغيبوبة تامة نزيف داخلى، وسيف محمد الهادى ٢٠ سنة اشتباه خلع بالكتف اليسرى - سحجات بالجسم، ومجهول الاسم والعنوان ٢٥ سنة مصاب غيبوبة تامة ونزيف داخلى، وأحمد محسن عبدالفتاح ١٩ سنة ومصاب بغيبوبة تامة ونزيف داخلى بالصدر، وإبراهيم محمد منصور ٤٧ سنة ومصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى والذراع اليسرى، أحمد إسماعيل رجب ١٢سنة ومصاب اشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات بالجسم، ومحمد سمير محمد ٢٠ سنة ومصاب بكسر بالجمجمة غيبوبة تامة ونزيف بالمخ، وفاروق بهاء محمد ١٨ سنة ومصاب اشتباه كسر بالترقوة اليمنى، محمد إسماعيل محمد ٨ سنوات ومصاب كدمات وسحجات بالجسم، ندى مصطفى محمد ٢٥ سنة ومصابة كسر بالحوض نزيف داخلى، ومحمد أحمد يوسف ٤٥ سنة ومصاب بغيبوبة تامة ونزيف داخلى، وإيمان حسن السيد ٤١ سنة (غيبوبة تامة) مصابة بكسور بالجسم ونزيف بالمخ، ومروة عبدالعزيز على ١٩ سنة ومصابة بكدمات وسحجات بالجسم، والسيد عوض إسماعيل ٢٢ سنة ومصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وعبدالله الجربى سيد ٢٠ سنة ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى.

فيما أسفر الحادث عن وفاة كل من هالة رشدى محمد، مجند محمد عبدالعال عبدالعزيز ٢٢ سنة، وعبدالله شحتة عبدالله.

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