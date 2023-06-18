الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صندوق تحيا مصر ينظم أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية بالأسمرات

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية

نظم صندوق تحيا مصر أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية في مدينة الأسمرات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى، لتوفير ملابس العيد والأحذية والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأدوات المنزلية بالمجان  من خلال معرض مبادرة "دكان الفرحة" ، مع توزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر من خلال مبادرة "بالهنا والشفا" وتجهيز 100 فتاة من الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير كراسى كهربائية وكراسى متحركة لرعاية ذوي الهمم.

وشهد الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر وعدد من رجال الأعمال والفنانين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لتوفير الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، مشددًا على أن “تحيا مصر” هو صندوق دعم الخير فى جميع المجالات، ويقدم مبادرات الخير فى جميع أرجاء الجمهورية . 

وأشاد محافظ القاهرة بدور صندوق تحيا مصر فى دعم اقتصاد مصر ومبادراته التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى  بالرعاية ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

أكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز إهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء .

أكد أن حي الأسمرات يعد نموذج يدرس في العالم ومعجزة مصرية، وأن هذا الحي بكل مفرداته كان له بالغ التأثير على الأسر المقيمة فيه خاصة المرأة والطفل.

وأشار عبدالعال إلى سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق العشوائية وغير المخططة، مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء الأسمرات فى إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة فى عدة رياضات.

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صندوق تحيا مصر حملة كساء الأسمرات محافظ القاهرة محافظة القاهرة

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