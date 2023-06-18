الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكري: مصر تتخذ إجراءات مهمة وحاسمة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

جريدة الدستور

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المباحثات مع مع جوزيب بوريل المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، شملت الجهود المتبادلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال في مؤتمر صحفي، قبل قليل، إن مصر تتخذ إجراءات مهمة وحاسمة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على وجود تعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف أن المناقشات شملت قضايا إقليمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي شريك مهم تجاري لمصر.

وأكد  أن هناك سعي وضرورة لتعزيز تلك العلاقات.

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