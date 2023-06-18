الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غانا يسقط فى فخ التعادل أمام مدغشقر ويؤجل تأهله إلى كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب غانا
منتخب غانا

سقط منتخب غانا، في فخ التعادل السلبي، أمام مضيفه منتخب مدغشقر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد ماهاماسينا البلدي، بالعاصمة أنتاناناريفو، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب الغاني، رصيده إلى 9 نقاط، محافظًا على موقعه في صدارة المجموعة، ليؤجل تأهله إلى النهائيات، حتى الجولة الأخيرة المقرر لها في سبتمبر المقبل. بينما رفع منتخب مدغشقر- الذي ودع المنافسات رسميًا في وقت سابق- رصيده إلى نقطتين في ذيل الترتيب.

وكان منتخب أنجولا، قد حقق فوزًا هامًا وثمينًا على مضيفه منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، بمدينة دوالا الكاميرونية، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ويحتل أنجولا، المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إفريقيا الوسطى، المركز الثالث، برصيد 7 نقاط.

وسيستقبل منتخب غانا، ضيفه منتخب إفريقيا الوسطى، بينما سيواجه منتخب أنجولا، ضيفه منتخب مدغشقر، في الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات.

غانا مدغشقر تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 أنجولا جمهورية إفريقيا الوسطى

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